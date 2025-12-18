برگزاری جشنواره محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی آذرشهر در تبریز
مدیر جهاد کشاورزی آذرشهر از برگزاری دومین جشنواره محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی این شهرستان به مناسبت شب یلدا در تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، حسن علیوند گفت:دومین جشنواره محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی آذرشهراز ۲۷ تا ۳۰ آذرماه در مجتمع ۲۷ خرداد سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی واقع در خیابان امامیه تبریز برگزار میشود.
وی با تاکید بر اهمیت برگزاری این نمایشگاه در رونق اقتصاد کشاورزی شهرستان آذرشهر افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، معرفی توانمندیهای تولیدی شهرستان، عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات کشاورزی، بازاریابی محصولات و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان است.
علیوند اظهار کرد: این نمایشگاه در قالب ۳۰ غرفه برپا شده و در آن انواع محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی از جمله خشکبار، ترشیجات، عرقیجات، لواشک وترشک، محصولات هنری و صنایعدستی، ادویهجات، باقلوای گوگان، شیرینی و کیک، فرآوردههای لبنی شامل شیر، پنیر و ماست، میوه و میوه خشک، نخودچی ممقان و همچنین محصولات تولیدی صندوقهای خرد زنان روستایی عرضه میشود.
وی با اشاره به ظرفیت بالای فرآوری محصولات کشاورزی در شهرستان آذرشهر گفت:این شهرستان دارای حدود ۴ هزار کارگاه فرآوری محصولات کشاورزی است که در آنها انواع آجیل، نخود، لپه و خشکبار فرآوری میشود و علاوه بر محصولات تولیدی شهرستان محصولات سایر شهرستانها و استانها نیز در این کارگاهها فرآوری میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر تصریح کرد: محصولات عرضهشده در این نمایشگاه با تخفیف حداقل ۲۰ درصدی و به صورت مستقیم ارائه میشوند که همین امر موجب قیمت مناسب و کیفیت مطلوب محصولات شده است. شهروندان میتوانند با خرید از این نمایشگاه ضمن حمایت از کشاورزان، محصولات با کیفیت را با قیمت مناسب تهیه کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال خوب از نمایشگاه در سال گذشته برنامهریزی شده است که در سالهای آینده این جشنواره علاوه بر تبریز در سایر استانهای کشور نیز برگزار شود.