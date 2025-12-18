هجده هزار راننده با حمل ۱۵ میلیون تن کالا، به طور میانگین ۸۳۳ کیلو بار جابجا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رانندگان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما از سختی‌های شب‌کاری، هزینه‌های بالای زندگی و نبود خدمات کافی در حوزه بیمه گلایه کردند.

یکی از رانندگان با اشاره به وضعیت بیمه گفت: که خدمات لازم به آنان ارائه نمی‌شود و این موضوع موجب نگرانی جدی در میان رانندگان شده است.

مدیرکل راهداری استان اعلام کرد که مشکلات بیمه‌ای رانندگان در دستور کار قرار گرفته و به‌زودی برطرف خواهد شد.

روح اله محسن‌زاده همچنین با اشاره به آمار رانندگان دارای کارت هوشمند، گفت: در استان ۱۸ هزار راننده فعال هستند که نقش مهمی در چرخه حمل‌ونقل ایفا می‌کنند.

محسن‌زاده افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۵ میلیون تن کالا در استان جابه‌جا شده است.

او به حضور پررنگ رانندگان در جریان جنگ دوازده روزه اشاره کرد و گفت: رانندگان در آن شرایط سخت نیز پای کار بودند و نقش مهمی در پشتیبانی ایفا کردند.