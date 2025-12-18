برگزاری جشنواره‌های تخصصی، زمینه‌ساز شکوفایی ظرفیت‌های بومی و تعامل مؤثر میان پژوهشگران و فعالان این حوزه است

به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان با حضور فرماندار زرند، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از کاوشگران، پژوهشگران و مدعوین، دومین جشنواره شهاب‌سنگ و گوهرسنگ زرند برگزار و از شهاب‌سنگ ارزشمند آکوندریت رونمایی شد.

همت ایزدی فرماندار زرند در این مراسم بر نقش این‌گونه رویدادهای علمی ـ فرهنگی در معرفی توانمندی‌های شهرستان، جذب گردشگر و تقویت هویت علمی منطقه تأکید کرد.

وی گفت: برگزاری جشنواره‌های تخصصی، زمینه‌ساز شکوفایی ظرفیت‌های بومی و تعامل مؤثر میان پژوهشگران و فعالان این حوزه است.

عبدالحسین همتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در خانه ملت نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد زرند در حوزه شهاب‌سنگ و گوهرسنگ، بر ضرورت حمایت از پژوهش‌های علمی، توسعه گردشگری تخصصی و تبدیل این مزیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی پایدار تأکید کرد

وی افزود: زرند می‌تواند به قطب ملی شهاب‌سنگ و گوهرسنگ تبدیل شود.