به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در دیدار با کارکنان نیروی انتظامی شاهین دژ که در ستاد فرماندهی این شهرستان برگزار شد بابیان این مطلب گفت: یکی از نیرو‌های مؤثر که در خدمتگزاری به مردم همواره از بدو انقلاب عمل کرده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که بیشترین رضایتمندی را همواره ایجاد کرده که گواه آن احساس آرامشی است که مردم با دیدن نیرو‌های انتظامی دارند.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی درادامه افزود: نیروی انتظامی باید آمادگی خود را برای ارتقای امنیت اخلاقی، روانی، اقتصادی و دیگر ابعاد امنیت افزایش داده و اقتدار خود را در مقابله با قانون‌شکنان و برهم زنندگان آرامش مردم نشان دهد همان‌طور که تاکنون نیز این طور بوده و مراتب خرسندی و رضایتمندی مقام معظم رهبری از این نیرو را فراهم کرده است.