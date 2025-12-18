کارشناس هواشناسی لرستان برای فردا بارش پراکنده باران، رگبار برف و گاهی رعد و برق را در برخی مناطق استان پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، روح الله داودی گفت: بر اساس تحلیل مدل‌ها و نقشه‌های هواشناسی برای فردا ۲۸ آذر شاهد بارش پراکنده باران، رگبار برف و گاهی رعد و برق در برخی مناطق به ویژه مناطق شمالی و شرقی استان خواهیم بود.

وی افزود: در این مدت مخاطراتی از قبیل ایجاد رواناب، کاهش میدان دید افقی و کولاک برف به ویژه در مسیر‌های مواصلاتی کوهستانی استان قابل پیش بینی است که توصیه می‌شود تمهیدات لازم اندیشیده شود.

کارشناس هواشناسی لرستان گفت: برای شنبه جو استان پایدار خواهد بود، اما از نظر نوسانات دمایی امشب دما‌های کمینه کاهشی خواهد بود و هوا سردتر می‌شود.