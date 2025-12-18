به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان امروز در پیامی اعلام کرد: محمدرضا بهرامی دستیار وزیر و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با «نورالدین عزیزی» وزیر صنعت و تجارت افغانستان ملاقات کرد.

در این دیدار درباره همکاری‌های اقتصادی و تجاری، تجارت مرزی، زنجیره حمل و نقل و تدارکات بین دو کشور گفت‌و‌گو شد.

روز گذشته نیز محمدرضا بهرامی با امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان دیدار و درباره نشست منطقه‌ای تهران گفت‌و‌گو کرد.

مقامات امور اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان برای تقویت همکاری‌های تجاری و ترانزیتی میان دو کشور مصمم هستند. میزان صادارت غیر نفتی ایران به افغانستان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ به یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار رسید که این میزان، افزایش ۷ درصدی را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.