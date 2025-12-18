استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
اجماع نخبگانی برای حل مسائل ضروری است
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پیچیدگی چالشهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور گفت: این مسائل با نگاه تک بعدی قابل حل نیست و اجماع نخبگان برای حل مسائل ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در همایش گرامیداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه که با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه هنر تبریز برگزار شد وحدت حوزه و دانشگاه را یک راهبرد استراتژیک در جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که پیشرفت پایدار زمانی محقق میشود که علم، اخلاق و هویت دینی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی با بیان اینکه حوزههای علمیه پاسدار عقلانیت دینی و اخلاق اجتماعی و دانشگاهها پیشران علم، فناوری و نوآوری هستند تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به پیوند این دو عقلانیت برای پاسخگویی همزمان به نیازهای مادی و معنوی نیازمند است.
سرمست با اشاره به پیچیدگی چالشهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: این مسائل با نگاه تک بعدی قابل حل نیست و اجماع نخبگان فکری و علمی حوزه و دانشگاه و تبدیل این وحدت به تولید راهکارهای سیاست گذاری علمی و نسخههای عملیاتی، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی همچنین با اشاره به جنگ شناختی و تلاش برای تحریف مفاهیم و تضعیف سرمایه اجتماعی گفت: حوزه و دانشگاه دو سنگر اصلی روشنگری و آگاهی بخشی هستند و هم افزایی این دو نهاد میتواند سد محکمی در برابر بحرانهای پیش روی جامعه باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه علمی استان افزود: آذربایجان شرقی با برخورداری از پیشینهای غنی از جمله ربع رشیدی با بیش از ۷۵۰ سال سابقه و حضور دانشگاههای معتبر و نخبگان علمی و حوزوی، میتواند به عنوان قطب دانشگاهی کشور پیوند حوزه و دانشگاه را از سطح گفتمان به عرصه عمل ارتقا دهد.
وی نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیاست گذاری این حوزه را مهم دانست و حضور دبیر این شورا را مغتنم برشمرد و ابراز امیدواری کرد:با همدلی و تعامل سازنده میان نهادهای علمی، حوزوی و مدیریتی استان بتوان پاسخگوی مسائل و مطالبات جامعه بود.