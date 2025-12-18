پخش زنده
زمین ورزشی خیرساز شهید نعیمی شهر لوشان با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، استاندار گیلان در آیین افتتاح این زمین ورزشی با بیان اینکه این منطقه پس از سالها بالاخره به عنوان بخشداری شناخته شد، گفت: لوشان ویترین استان گیلان است و قدمت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه بینظیر است.
هادی حق شناس با قدردانی از حاج عباس کربلایی خیر ورزشی گفت: این خیر با همت و اراده خود، ۱۰ هزار متر زمین برای توسعه و ایجاد فضای ورزشی اهدا کردهاند که ارزش آن بیش از ۵۰ میلیارد تومان برآورد میشود و نمونهای از تعهد و فداکاری واقعی است.
این زمین چمن با همت خیر ورزشی، عباس کربلایی و همراهی مسئولان استانی و شهرستانی اجرا شده و به امکاناتی از جمله چمن مصنوعی، رختکن، سیستم روشنایی و فنسکشی استاندارد، مجهز شده است.
برای احداث و تکمیل این زمین ورزشی تاکنون بیش از ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده و ظرفیت فعلی سکوهای تماشاگران این مجموعه حدود ۲ هزار نفر برآورد میشود و با تکمیل فضای باقیمانده در بخش غربی زمین، امکان افزایش ظرفیت تماشاگران تا حدود ۳ هزار نفر نیز فراهم خواهد شد.