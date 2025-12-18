به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، استاندار گیلان در آیین افتتاح این زمین ورزشی با بیان اینکه این منطقه پس از سال‌ها بالاخره به عنوان بخشداری شناخته شد، گفت: لوشان ویترین استان گیلان است و قدمت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه بی‌نظیر است.

هادی حق شناس با قدردانی از حاج عباس کربلایی خیر ورزشی گفت: این خیر با همت و اراده خود، ۱۰ هزار متر زمین برای توسعه و ایجاد فضای ورزشی اهدا کرده‌اند که ارزش آن بیش از ۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و نمونه‌ای از تعهد و فداکاری واقعی است.

این زمین چمن با همت خیر ورزشی، عباس کربلایی و همراهی مسئولان استانی و شهرستانی اجرا شده و به امکاناتی از جمله چمن مصنوعی، رختکن، سیستم روشنایی و فنس‌کشی استاندارد، مجهز شده است.

برای احداث و تکمیل این زمین ورزشی تاکنون بیش از ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده و ظرفیت فعلی سکو‌های تماشاگران این مجموعه حدود ۲ هزار نفر برآورد می‌شود و با تکمیل فضای باقی‌مانده در بخش غربی زمین، امکان افزایش ظرفیت تماشاگران تا حدود ۳ هزار نفر نیز فراهم خواهد شد.