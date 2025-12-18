پخش زنده
معاون وزیر نفت از آغاز فرآیند بازطراحی ساختار سازمانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب سند راهبردی شرکت و منطبق با قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمدصادق عظیمیفر» با بیان اینکه افزایش کارآمدی، چابکی سازمان و ارتقای نظام تصمیمگیری از اهداف اصلی این بازطراحی است، اظهار کرد: در ساختار جدید، خطوط گزارشدهی مستقیم به مدیرعامل کاهش مییابد و با تفویض اختیار هدفمند، نقش و جایگاه سطوح مدیریتی میانی تقویت میشود.
وی با تأکید بر انطباق کامل این اصلاحات با قوانین و اسناد بالادستی افزود: الزامات بهرهوری، حکمرانی شرکتی و پاسخگویی نهادی بهعنوان محورهای اصلی در طراحی ساختار جدید لحاظ شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تصریح کرد: این ساختار با بهرهگیری از ابزارها و روشهای نوین حکمرانی و با رویکرد فرآیندمحور طراحی میشود تا مأموریتهای شرکت با اثربخشی بالاتر و همسو با اهداف کلان کشور دنبال شود.