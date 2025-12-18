فرماندار سلماس با تأکید بر ضرورت جمع‌آوری مدارس کانکسی و از انتقال سریع دانش‌آموزان به مدارس آماده و استاندارد خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار سلماس با تأکید بر ضرورت جمع‌آوری مدارس کانکسی، از انتقال سریع دانش‌آموزان به مدارس آماده و استاندارد خبر داد و گفت: ادامه تحصیل در این فضا‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست.

علی علائی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس اعلام کرد: با مسئولیت مستقیم فرمانداری، بررسی و تأیید نهایی مدارس آماده‌شده در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود تا دانش‌آموزان هرچه سریع‌تر از مدارس کانکسی به فضا‌های آموزشی ایمن منتقل شوند.

اوبا اشاره به آغاز به‌کار رسمی مدارس آماده طی هفته جاری افزود: ساماندهی فضا‌های آموزشی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است و هیچ‌گونه تعلل در این زمینه پذیرفتنی نیست.

فرماندار سلماس خطاب به دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد: تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند حداکثر ظرف دو روز کاری مشکلات آب، برق و گاز مدارس را به‌طور کامل رفع کنند تا دانش‌آموزان در فصل سرما با کمبود‌های زیرساختی مواجه نشوند.

علائی سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش را تضمین‌کننده آینده منطقه دانست و گفت: اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش با جدیت پیگیری می‌شود و کوتاهی در این مسیر قابل قبول نخواهد بود.

وی همچنین بر لزوم همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات آموزشی تأکید کرد.

در پایان این جلسه، بر پیگیری مستمر مصوبات و ارائه گزارش اقدامات در جلسات آینده تأکید شد و مقرر شد روند انتقال دانش‌آموزان از مدارس کانکسی به مدارس آماده‌شده با سرعت و دقت صورت پذیرد.