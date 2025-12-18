امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

طراوت باران پاییزی در قم

بارش رحمت الهی در آخرین روزهای پاییز حال و هوای زیبایی را به شهر قم داد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ - ۱۸:۳۹
خبرهای مرتبط

بارش شدید باران و سیل در غزه

بارش‌ باران پاییزی در جزیره کیش

باران پاییزی تهران

برچسب ها: باران پاییزی ، بارش باران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 