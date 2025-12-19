مردم از حضور در حریم رودخانه‌ها و مکان‌های پر خطر خودداری کنند

استاندار بوشهر از مردم، مسافران و گردشگران خواست تا از حضور در حریم رودخانه‌ها، گذرگاه‌های آبی، پل‌ها و سواحل پرخطر خودداری و به توصیه‌های ایمنی و هشدار‌های صادر شده از سوی مراجع رسمی توجه کنند.