سخنگوی سپاه با بیان اینکه دشمن در تمامی اهداف سیاسی خود شکست خورده است، گفت: قدرت مردم ایران و نیرو‌های مسلح در ابعاد مختلف افزایش یافته و این روند قدرت‌یابی به صورت روزانه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی سپاه در حاشیه اجلاس سراسری مسئولان کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان در مشهد با تأکید بر اینکه قدرت اصلی در جنگ، روحیه ملی است، اظهار داشت که این روحیه در بستر جنگ روانی شکل می‌گیرد.

وی تصریح کرد: اگر ملتی از روحیه ملی و رزمی برخوردار باشد، حتی در صورت نداشتن تمامی توانایی‌های فیزیکی مورد نیاز، با تکیه بر باور به پیروزی، قدرت الهی و توانمندی‌های روانی کشور، در عرصه نظامی دچار مشکل نخواهد شد.

سردار نائینی با اشاره به تمرکز دشمن بر باور‌ها و اعتقادات ملت، این نبرد را جنگی مستمر و دائمی توصیف کرد که از پیش از دفاع مقدس ۱۲ روزه آغاز شده و اکنون با شدتی بیشتر ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن با استفاده از «جنگ روایت‌ها» تلاش می‌کند تا با فاصله گرفتن از زمان نبرد، روایت پیروزی ایران را خدشه‌دار کند؛ این در حالی است که دشمن در تمامی اهداف سیاسی خود شکست خورده و در ابتدا مدعی بود برای تمام کردن کار آمده است، اما در نهایت ناکام ماند.

سخنگوی سپاه همچنین به شکست تمدنی دشمن اشاره کرد و گفت: امروزه در نگاه تمدنی، مقاومت زنده‌تر و بالنده‌تر از گذشته شده است.

وی به گزارش‌های رسانه‌ای اخیر مبنی بر افزایش قدرت حماس نسبت به زمان پیش از آتش‌بس و جذب ۳ هزار نیروی رزمنده تازه‌نفس اشاره کرد و وضعیت سایر جبهه‌های مقاومت را نیز مشابه دانست.

سردار نائینی تأکید کرد: در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه، قدرت مردم ایران و نیرو‌های مسلح در ابعاد مختلف افزایش یافته و این روند قدرت‌یابی به صورت روزانه ادامه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم حراست از هویت، فرهنگ و باور‌های جامعه به عنوان شاکله اصلی کشور تأکید کرد.

سردار نائینی از نخبگان، هنرمندان و فعالان حوزه رسانه خواست تا با توجه به رهنمود‌های مقام معظم رهبری، آرایشی متناسب با جنگ امروز اتخاذ کنند.

سخنگوی سپاه در پایان خاطرنشان کرد: باید با کشف نقاط ضعف دشمن و تقویت رویکرد تهاجمی، بر بدخواهان پیروز شد؛ چرا که دشمن توان مقابله با قدرت فرهنگی، گفتمانی و نظام مقاومت را ندارد و این قدرت‌ها غیرقابل حذف و تضعیف هستند