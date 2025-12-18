پخش زنده
در آستانه شب یلدا، مرکز نیکوکاری مرحوم شیرعلی وظیفهخواه با همراهی خیرین، اقدام به بستهبندی و آمادهسازی بستههای یلدایی برای اقشار تحت پوشش خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، زن و مرد، کوچک و بزرگ، در کنار یکدیگر با شور و نشاط در حال بستهبندی این بستهها بودند تا شادی بلندترین شب سال را با دیگران تقسیم کنند.
مدیر مرکز نیکوکاری مرحوم شیرعلی وظیفهخواه در حاشیه این برنامه، هدف از اجرای این طرح را گسترش فرهنگ نوعدوستی و حمایت از اقشار آسیبپذیر عنوان کرد و افزود: امیدواریم این اقدام کوچک، گرمایی در دل خانوادهها ایجاد کند و یادآور ارزشهای اصیل ایرانی در شب یلدا باشد.
این حرکت خیرخواهانه، جلوهای روشن از همبستگی اجتماعی و پاسداشت سنتهای فرهنگی ایرانی است که در بلندترین شب سال، با نور مهربانی معنا مییابد.