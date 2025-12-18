به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سعید جاودان‌ سیرت، با اشاره به موج سوم سامانه بارشی در هرمزگان، گفت: تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، نیروی انسانی، پزشکان متخصص و فوق‌تخصص برای مدیریت در وضعیت قرمز هشدار هواشناسی کیش از مهمترین تمهیدات اندیشیده شده است.

او افزود: بیمارستان کیش با آمادگی کامل در بخش‌های پزشکی بهداشتی، خدمات سرپایی، بستری و پاراکلینیکی در خدمت مراجعه کنندگان است.

رئیس بیمارستان کیش با اشاره به پیامد‌های بهداشتی ناشی از آب‌گرفتگی‌ و سیلابی شدن در کیش، گفت: این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز بروز بیماری های واگیردار اسهال، وبا، هپاتیت A و التهابات پوستی شود.

دکتر جاودان سیرت از خانواده‌ها خواست کودکان را از بازی در آب‌های جمع‌شده و سیلاب‌ها منع کنند، چراکه این موضوع می‌تواند عواقب نامطلوبی به همراه داشته باشد.

رئیس بیمارستان کیش، افزود: ساکنان و گردشگران با مشاهده علائمی مانند استفراغ، اسهال، سردرد یا تب حتماً به پزشک مراجعه کنند و موضوع را جدی بگیرند.

دکتر جاودان‌سیرت با اشاره به وضعیت شیوع آنفلوآنزا در کشور و کیش، گفت: ویروس آنفلوآنزا همچنان در چرخش است، اما خوشبختانه تاکنون موارد خطرناک یا عوارض شدیدی در کیش گزارش نشده است.

او افزود: مراجعه‌کنندگان زیادی با علائم آنفلوآنزا به بیمارستان مراجعه کردند و همگی پس از دریافت خدمات درمانی، با بهبودی کامل ترخیص شدند.

رئیس بیمارستان کیش با تأکید بر رعایت توصیه‌های بهداشتی، گفت: با همکاری، همدلی و رعایت اصول بهداشتی، همانند گذشته و تجربه دوران همه گیری ویروس کرونا، می‌توانیم این بیماری را نیز کنترل و پشت سر بگذاریم.