رئیس بیمارستان کیش از آمادگی کامل در وضعیت هشدار قرمز هواشناسی با هدف ارائه خدمات به مراجعه کنندگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سعید جاودان سیرت، با اشاره به موج سوم سامانه بارشی در هرمزگان، گفت: تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، نیروی انسانی، پزشکان متخصص و فوقتخصص برای مدیریت در وضعیت قرمز هشدار هواشناسی کیش از مهمترین تمهیدات اندیشیده شده است.
او افزود: بیمارستان کیش با آمادگی کامل در بخشهای پزشکی بهداشتی، خدمات سرپایی، بستری و پاراکلینیکی در خدمت مراجعه کنندگان است.
رئیس بیمارستان کیش با اشاره به پیامدهای بهداشتی ناشی از آبگرفتگی و سیلابی شدن در کیش، گفت: این شرایط میتواند زمینهساز بروز بیماری های واگیردار اسهال، وبا، هپاتیت A و التهابات پوستی شود.
دکتر جاودان سیرت از خانوادهها خواست کودکان را از بازی در آبهای جمعشده و سیلابها منع کنند، چراکه این موضوع میتواند عواقب نامطلوبی به همراه داشته باشد.
رئیس بیمارستان کیش، افزود: ساکنان و گردشگران با مشاهده علائمی مانند استفراغ، اسهال، سردرد یا تب حتماً به پزشک مراجعه کنند و موضوع را جدی بگیرند.
دکتر جاودانسیرت با اشاره به وضعیت شیوع آنفلوآنزا در کشور و کیش، گفت: ویروس آنفلوآنزا همچنان در چرخش است، اما خوشبختانه تاکنون موارد خطرناک یا عوارض شدیدی در کیش گزارش نشده است.
او افزود: مراجعهکنندگان زیادی با علائم آنفلوآنزا به بیمارستان مراجعه کردند و همگی پس از دریافت خدمات درمانی، با بهبودی کامل ترخیص شدند.
رئیس بیمارستان کیش با تأکید بر رعایت توصیههای بهداشتی، گفت: با همکاری، همدلی و رعایت اصول بهداشتی، همانند گذشته و تجربه دوران همه گیری ویروس کرونا، میتوانیم این بیماری را نیز کنترل و پشت سر بگذاریم.