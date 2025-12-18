با حضور فرماندار مشهد، دبیرستان دخترانه امام سجاد (ع) در روستای نریمانی بخش رضویه به بهره‌ برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس آموزش و پرورش بخش رضویه مشهد گفت: دبیرستان دخترانه امام سجاد (ع) در روستای نریمانی در قالب پویش «#با_من» ساخته شده است.

محمدیان افزود: این مدرسه با مساحت ۸۷۵ متر مربع با مشارکت اهالی، خیران و اداره کل نوسازی مدارس استان و با هزینه ای بیش از ۹ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

سید حسن حسینی، فرماندار ویژه مشهد در آیین بهره برداری از این مدرسه با اشاره به فضای همدلانه مدیریتی در شهرستان، بر عزم جدی برای پیگیری اقدامات توسعه‌ ای در راستای خدمت به مردم تأکید کرد.

طرح «با من» در قالب «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» و با هدف افزایش کلاس‌ های درس دانش‌ آموزان در حال اجرا است.

سیداحسان قاضی‌ زاده هاشمی نماینده مردم سرخس، فریمان، رضویه و احمدآباد در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی و دیگر مسئولان محلی در مراسم بهره برداری از این مدرسه حضور داشتند.