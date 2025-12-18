سن ایچ ساوه و پالایش نفت شازند در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال به مس سونگون و گهر زمین سیرجان باختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته نوزدهم این رقابت‌ها، امروز بیست و هفتم آذر، پالایش نفت شازند ۶ - سه به مهمان خود گهر زمین سیرجان باخت و سن ایچ نیز در ساوه ۳ - دو مغلوب مس سونگون شد.

سن ایچی‌ها تا پایان هفته نوزدهم با همان ۳۱ امتیاز قبلی همچنان در خانه پنجم جدول باقی مانده‌اند و پالایش نفت شازند هم با ۱۶ امتیاز قبلی یازدهم است.

شهرداری ساوه هم با ۱۰ امتیاز قبلی در همان خانه یکی به آخر و رده سیزدهم جدول جا خوش کرده و در هفته نوزدهم، مسابقه اش با فولاد هرمزگان به دلیل شرایط نامساعد جوی در بندر عباس لغو شد.