به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به آغاز فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهر‌ها با دستور وزیر کشور از امروز گفت: فرمانداران از فردا ۲۸ آذر به مدت ۵ روز فرصت دارند هیئت‌های اجرایی را با حضور معتمدین محلی هر شهرستان تشکیل و به هیئت نظارت معرفی کنند.

محمد حمیدی افزود: ثبت‌نام از داوطلبان این انتخابات از یکشنبه ۲۱ دی آغاز می‌شود و مدارک مورد نیاز ثبت نام نیز از فردا منتشر می‌شود.

انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر‌های کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.