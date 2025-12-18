به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا ۲۸ آذر ۱۴۰۴ در قم به امامت آیت الله سید محمد سعیدی اقامه خواهد شد.

سخنران پیش از خطبه‌ها حجت‌الاسلام والمسلمین نظری منفرد خطیب و کارشناس مذهبی خواهد بود.

ادارات کل اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل راه آهن، اداره کل ثبت احوال ومعاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری درمیز‌های خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.

هر هفته غرفه گفت‌و‌گو و مشاوره دینی در زمینه روانشناسی با رویکرد اسلامی و در زمینه پاسخگویی به سوالات و شبهات اعتقادی همراه با ویژه برنامه بازی‌های ورزشی شاد و مفرح برای نوجوانان و جوانان برپاست.

مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است