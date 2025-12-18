آیت الله سعیدی خطیب نمازجمعه فردا ۲۸ آذر در قم
نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته قم فردا جمعه ۲۸ آذر به امامت آیت الله سعیدی در مصلای قدس اقامه میشود.
ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا ۲۸ آذر ۱۴۰۴ در قم به امامت آیت الله سید محمد سعیدی اقامه خواهد شد.
سخنران پیش از خطبهها حجتالاسلام والمسلمین نظری منفرد خطیب و کارشناس مذهبی خواهد بود.
ادارات کل اداره کل راهداری وحمل و نقل جادهای، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل راه آهن، اداره کل ثبت احوال ومعاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری درمیزهای خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.
هر هفته غرفه گفتوگو و مشاوره دینی در زمینه روانشناسی با رویکرد اسلامی و در زمینه پاسخگویی به سوالات و شبهات اعتقادی همراه با ویژه برنامه بازیهای ورزشی شاد و مفرح برای نوجوانان و جوانان برپاست.
مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است