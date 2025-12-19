پخش زنده
پویش یلدای مهربانی با هدف ترویج فرهنگ همدلی و حمایت از اقشار کمبرخوردار، هر ساله در آستانه شب یلدا با مشارکت گسترده مردم نیکوکار استان سمنان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان گفت:این پویش برای سومین سال متوالی اجرا شده و هدف آن تهیه و توزیع بستههای یلدایی و معیشتی برای ۱۶ هزار و ۵۰۰ خانواده تحت حمایت کمیته امداد استان است.
محمدحسین ذوالفقاری افزود:کمکهای خیرین به صورت نقدی و کالایی جمعآوری شده و کشاورزان استان نیز در قالب زکات مستحبی، میوه و خشکبار خود را در اختیار کمیته امداد و مساجد قرار دادهاند تا در بستههای یلدایی استفاده شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان گفت: این بستهها شامل اقلام خوراکی، مواد غذایی و خشکبار است و برنامهریزی شده تا همه آنها پیش از شب یلدا به دست خانوادههای نیازمند برسد.
رئیس مرکز نیکوکاری مسجدالنبی (ص) جهادیه سمنان، نیز با اشاره به حال و هوای معنوی این پویش گفت: «شب یلدا بهانهای برای مهربانی و دورهم بودن است تا خانوادههای کمبرخوردار نیز گرمای این شب را در کنار فرزندان و سالمندان خود تجربه کنند.»
مرضیه تدینفرد، افزود: در این مرکز نیکوکاری ۲۰۰ سبد کالای یلدایی با ۱۲ قلم کالا تهیه شده و به دلیل تقارن شب یلدا با آغاز ماه رجب، عنوان یلدای علوی برای این برنامه انتخاب شده است.
وی این راه گفت:ارزش هر سبد کالا حدود ۲ میلیون تومان برآورد شده و علاوه بر توزیع بستهها، جشن کوچکی نیز برای خانوادههای تحت حمایت برگزار شد.