مشاوران جوان فرمانداران، اندیشه ورزان و نمایندگان جوان نهادهای علمی گلستان امروز مهمان نماینده ولی فقیه در استان بودند و در نشستی صمیمانه مطالبات و دغدغه های خود را بیان کردند.

نشست صمیمانه مشاوران جوان، اندیشه ورزان و نمایندگان جوان نهاد‌های علمی گلستان باآیت الله نورمفیدی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان در این دیدار گفت: نگاه اسلام و انقلاب به جوانان، نگاهی اعتمادساز و مسئولیت‌آفرین است.

آیت‌الله نورمفیدی با تأکید بر نقش تاریخی و محوری جوانان در نظام اسلامی، از آنان خواست با مطالعه، تفکر و ورود برای حل مسائل کشور، آینده ایران را بسازند.

وی همچنین افزود : دشمنان امروز به جنگ شناختی و جنگ ادراکی علیه ایران روی آورده‌اند و از طریق فضای مجازی و ایجاد ناامیدی تلاش می‌کنند اراده ملت را تضعیف کنند.

او بر هوشیاری نسل جوان برای مقابله با این جنگ شناختی تاکید کرد.





