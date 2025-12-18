نشست صمیمانه مشاوران جوان، اندیشه ورزان و نمایندگان جوان نهادهای علمی گلستان باآیت الله نورمفیدی
مشاوران جوان فرمانداران، اندیشه ورزان و نمایندگان جوان نهادهای علمی گلستان امروز مهمان نماینده ولی فقیه در استان بودند و در نشستی صمیمانه مطالبات و دغدغه های خود را بیان کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان در این دیدار گفت: نگاه اسلام و انقلاب به جوانان، نگاهی اعتمادساز و مسئولیتآفرین است.
آیتالله نورمفیدی با تأکید بر نقش تاریخی و محوری جوانان در نظام اسلامی، از آنان خواست با مطالعه، تفکر و ورود برای حل مسائل کشور، آینده ایران را بسازند.
وی همچنین افزود : دشمنان امروز به جنگ شناختی و جنگ ادراکی علیه ایران روی آوردهاند و از طریق فضای مجازی و ایجاد ناامیدی تلاش میکنند اراده ملت را تضعیف کنند.
او بر هوشیاری نسل جوان برای مقابله با این جنگ شناختی تاکید کرد.