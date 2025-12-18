پخش زنده
فعالان صلح طلب و مخالفان رژیم صهیونیستی در اعتراض به بی توجهی دولت انگلیس به وضعیت وخیم جسمانی هواداران فلسطین در زندانهای انگلیس، در برابر ساختمان دادگستری این کشور تظاهرات برگزار کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تظاهرات در حمایت از افرادی که به علت مخالفت با فعالیت شرکتهای جنگ افزار سازی رژیم صهیونیستی در انگلیس و اعتراض به نسل کشی اسرائیل علیه فلسطینیان به زندان افکنده شدهاند در مرکز لندن برگزار شد.
فریاد اعتراض به فعالیت شرکت جنگ افزار سازی البیت سیستمز رژیم اسرائیل در انگلیس که به گفته حاضران در این تظاهرات در نسل کشی علیه فلسطینیان و بمبارانهای ویرانگر در غزه نقش برجستهای داشته است.
تظاهراتی با حضور جرمی کوربین چهره مشهور حامی حقوق فلسطینیان، نماینده مستقل مجلس و از رهبران حزب تازه تاسیس «شما» در انگلیس، در اعتراض به بی توجهی به وضعیت جسمانی هواداران فلسطین در زندانهای انگلیس که در جمع حاضران در این تظاهرات میگوید: ما همبستگی خودمان را با هشت زندانی که اعتصاب غذا کردهاند براز میکنیم، ما همبستگی مان را با مردم فلسطین اعلام میکنیم.
فریادهای اعتراض به نادیده گرفتن وضعیت جسمانی هواداران فلسطین در زندانهای انگلیس و مخالفان فعالیت شرکتهای جنگ افزار سازی رژیم اسرائیل در انگلیس که به گفته حاضران در این تظاهرات هشت نفرشان به علت اعتصاب غذای چندین روزه در زندانهای انگلیس با خطر مرگ دسته و پنجه نرم میکنند.
یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: هشت فرد بی گناه که حدود یک سال بدون محاکمه و تعیین تکلیف در زندان هستند و در این مدت همه اعضای دولت و حتی خاندان سلطنتی از این بی عدالتی مطلع شدهاند، اما با رفتاری نفرت انگیز و شرم آور هیچ اقدامی نمیکنند. چرا که این صلح طلبانِ زندانی، خواستار برچیدن شرکتهای جنگ افزار سازی اسرائیل در این کشورند.
رسیدگی فوری به وضعیت جسمانی هواداران فلسطین در زندانهای انگلیس از مهمترین خواستههای حاضران در تظاهرات مقابل ساختمان وزارت دادگستری انگلیس است.