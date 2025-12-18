لزوم ورود تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته به حوزه بسته‌بندی و برندینگ وحمایت استان از توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی ضروریست

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان استاندار کرمان گفت: پسته امروز فقط یک محصول کشاورزی نیست، بلکه زنجیره‌ای از اشتغال، صادرات، ارزآوری و دیپلماسی غذایی را شامل می‌شود و نقش مهمی در اقتصاد غیرنفتی کشور دارد.

محمدعلی طالبی در هفتمین گردهمایی فعالان صنعت پسته ایران گفت :بروکراسی پیچیده گمرکی، تعهدات ارزی و ناترازی مقررات از جمله دغدغه‌های فعالان این حوزه است

وی افزود :عدم ثبات و انسجام در تصمیمات و مقررات صادراتی باعث شده تولیدکنندگان و صادرکنندگان به جای تمرکز بر توسعه صنعت پسته، درگیر مسائل اجرایی باشند.

وی گفت ؛خام‌فروشی باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از ارزش افزوده این محصول شده است

وی گفت :توسعه بسته‌بندی‌های نوین و جذاب می‌تواند بازارهای جهانی این حوزه را جذب کند و زمینه ایجاد برندهای معتبر پسته ایرانی را فراهم سازد