به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهید نادرپور سال ۱۳۴۲ در شهرستان شاهین دژ در خانواده‌ای مذهبی دیده به جهان گشود.

شهید بهمن نادرپور به فرایض دینی از جمله نماز و مراسم مذهبی اهمیت زیادی می‌داد.

وی معتقد به ولایت فقیه و عاشق آرمان حضرت امام (ره) بودوبرای لبیک به فرمان جهاد بنیانگذار جمهوری اسلامی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و به یاری رزمندگان اسلام در جبهه‌های حق علیه باطل شتافت.

شهید نادرپور رشادت‌های فراوانی درمناطق کردستان و جبهه‌های جنوب در بخش‌های مختلفی از جمله فرماندهی عملیات سپاه بوکان و معاونت گردان سپاه اشنویه از خود نشان داد.

وی فردی خوش اخلاق و نیکو سخن و راست گفتار بود و در بین دوستان و آشنایان و همرزمان خود الگوی اخلاق بود.

(من شهید خواهم شد و بعد از من صبور و بردبار باشید) نقل قول مادر بزرگوار این شهید والامقام از فرزند برومندش است.

شهید نادرپور ۴۰ روز پس از نامزدی، در حجله شهادت به وصال معشوق ازلی اش رسید.

این شهید والامقام در دهم مهر سال ۱۳۶۴ و در بیست و دو سالگی در منطقه کانی رش اشنویه به دست عناصر ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در مزار شهدای شاهین دژ مدفون است.