به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست شورای روابط‌عمومی و اصحاب رسانه استان همدان با حضور اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور، ارتباط معنی دار مسئولان با مردم و رسانه ها، برای اولویت بندی اجرای طرح‌ها و تبیین اقدامات انجام شده و همفکری و همراهی همه قشر‌های جامعه برای توسعه را ضروری دانست.

او همچنین با اشاره به نقش آموزشی رسانه ها، گفت: تبیین دستاوردها، بازتاب اقدامات و امیدآفرینی و نشاط آفرینی در جامعه، از جمله وظایف رسانه هاست.

استاندار همدان، ۱۹ هزار کیلومتر وسعت، بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، مرکز منطقه‌ای ۶ استان غرب کشور، غار علیصدر و حدود هزار و ۹۰۰ جاذبه گردشگری، ثبت جهانی سفال و سرامیک لالجین، گردوی تویسرکان، انگور و مبل و منبت ملایر، مشاهیر و مراکز علمی، ۸۵ رشته صنایع‌دستی، ۳۲ کانی معدنی، گوهر سنگ‌ها و هزار و ۳۰۰ گیاه دارویی را از جمله ویژگی‌های استان همدان برشمرد و افزود: همدان، استان ظرفیت‌ها و فرصت هاست.

حمید ملانوری شمسی با اشاره به تهیه نقشه راه سند تحول و توسعه استان، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۲ درصد و از میانگین کشوری بالاتر است.

رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات کشور هم، رسانه‌های همدان را سرمایه‌های فرهنگی و چراغ‌های بیداری جامعه دانست و گفت: در جنگ ۱۲ روزه، رسانه‌های کشور، به‌ویژه همدان در خط مقدم بودند.

افشار پرویزی بابادی با اشاره به کارگاه‌های آموزشی برگزار شده در همدان افزود: این استان ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب رسانه‌ای غرب کشور را دارد.

او همچنین از تشکیل یک کارگروه ملی گردشگری رسانه‌ای با محوریت مطبوعات استان همدان خبر داد و بر ضرورت حمایت مالی و ساختاری از رسانه‌ها تاکید کرد.

رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات کشور پیشنهاد داد: با همکاری خانه مطبوعات و صنایع استان، صندوقی برای حمایت از خبرنگاران ایجاد شود تا وام‌های کم‌بهره و تسهیلات حمایتی در اختیار فعالان رسانه قرار گیرد.

نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات نیز گفت: رسانه به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های حکمرانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش مشارکت اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی و کمک به رفع مسائل و مشکلات انباشته کشور دارد.

پدرام پاک‌آیین، با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و رسانه‌ای استان همدان افزود: همدان به‌عنوان یکی از قطب‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور، همواره خاستگاه نخبگان علمی، فرهنگی و هنری بوده است و این ظرفیت، مسئولیت رسانه‌ها را دوچندان می‌کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم، با اشاره به نقش مؤثر رسانه‌ها در شرایط حساس کشور، گفت: خوشبختانه در استان همدان خط انحرافی در میان اصحاب رسانه وجود ندارد.

عباس صوفی، افزود: اگر با هدف مشخص و تلاش مضاعف حرکت کنیم، قطعاً می‌توانیم به نتایج مطلوب دست یابیم و در این مسیر، اصحاب رسانه باید بدون تحریف، واقعیت‌ها را منعکس کنند و با صداقت و امانت‌داری، در طرح مشکلات و روشنگری افکار عمومی نقش‌آفرین باشند.

در پایان این مراسم، از کارت عضویت خانه مطبوعات کشور هم رونمایی شد.