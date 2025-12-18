پخش زنده
سند همکاری مشترک ساخت یک مزرعه نمونه آزمایشی خورشیدی روستایی در استان کرمان، بین رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و نماینده برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) در ایران امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مراسم امضا این تفاهم نامه بر دو محور اصلی سازمان، مشارکت مردم و همکاریهای بینالمللی تأکید کرد و گفت: این طرح برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق بیابانی و مقابله با چالشهای کمآبی و خشکسالی تعریف شده است.
رضا افلاطونی اعلام کرد: طرحهای جدید منابع طبیعی با اولویت و محوریت بیشتر بر پایه منافع مشترک جوامع محلی و حفاظت از منابع طبیعی طراحی میشوند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین اشاره کرد : ایران با داشتن حدود چهار درصد از بیابانهای جهان، نیازمند تقویت طرحهای بیابانزدایی با مشارکت نهادهای بینالمللی مانند UNDP است، زیرا مدیریت عرصههای بیابانی یک تهدید یا فرصت منطقهای و جهانی محسوب میشود.
رضا افلاطونی افزود: این طرح جدید با رویکردی یکپارچه، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را در کنار هم میبیند و بر توانمندسازی جوامع محلی، احیای مراتع تخریبشده و کاهش فشار بر منابع طبیعی متمرکز است.
حسن وحید معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز گفت: اجرای مدلهای نوین مدیریت منابع طبیعی در استانهای مختلف، نتایج مثبتی در افزایش مشارکت مردمی و رضایت جوامع محلی داشته است. همچنین اعلام شد که از هفت طرح بینالمللی منابع طبیعی طی سه دهه گذشته، چهار طرح با مشارکت UNDP به ثمر نشسته است.