با فعالیت سامانه بارشی در شهرستان جاسک بارش شدید باران در این شهرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرماندار جاسک گفت: از یک ساعت گذشته بارش شدید باران در این شهرستان آغاز شده و موجب آبگرفتگی خیابانها شده است.
احمد جمال الدینی افزود: در حال حاضر برق و اینترنت در شهرستان قطع است و ماشین آلات راهداری برای تخلیه سیل آب جمع شده در خیابانها را به سمت دریا هدایت میکنند.
وی به مردم توصیه کرد: از منازل خود خارج نشوند.
طبق اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان از ساعت پانزده و سی دقیقه تا کنون ۵۶ میلیمتر باران در شهرستان جاسک باریده است.