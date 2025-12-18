به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرماندار جاسک گفت: از یک ساعت گذشته بارش شدید باران در این شهرستان آغاز شده و موجب آبگرفتگی خیابان‌ها شده است.

احمد جمال الدینی افزود: در حال حاضر برق و اینترنت در شهرستان قطع است و ماشین آلات راهداری برای تخلیه سیل آب جمع شده در خیابان‌ها را به سمت دریا هدایت می‌کنند.

وی به مردم توصیه کرد: از منازل خود خارج نشوند.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان از ساعت پانزده و سی دقیقه تا کنون ۵۶ میلیمتر باران در شهرستان جاسک باریده است.