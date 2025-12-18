پخش زنده
امروز: -
دادستان انتظامی قضات قوه قضاییه در دیدار چهره به چهره با مردم شهرستان زرندیه به بررسی مشکلات حقوقی و قضایی آنها پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجتالاسلام و المسلمین قدیانی دادستان انتظامی قضات قوه قضاییه در دیدار چهره به چهره با مردم شهرستان زرندیه به بررسی مشکلات حقوقی و قضایی آنها پرداخت و از صنایع مستقر در شهرستان بازدید کرد.
--------------
دومین هفته فرهنگی شازند با برگزاری ۱۳۰ عنوان برنامههای متنوع فرهنگی و اجتماعی به کار خود پایان داد.
-----------
در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آشتیان بر پیگیری مصوبات، تشدید گشتهای مشترک نظارتی برای برقراری نظم، امنیت و سلامت اقتصادی و اجتماعی شهرستان تأکید شد.
------------
در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی توسعه ساختگاههای انرژی خورشیدی آشتیان، عملکرد دستگاههای اجرایی و میزان پیشرفت فیزیکی ساختگاههای خورشیدی بررسی و بررفع چالشها و شتاب طرحهای در دست اجرا در این بخش تاکید شد.
-----------
مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ فردا جمعه ۲۸ آذر پایان مییابد.
داوطلبان تا پایان فردا میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org ثبت نام کنند.