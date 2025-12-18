به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حاج محمد فتحی رجب زاده پدر بزرگوار شهیدان والامقام حسین و حسن فتحی رجب زاده بر اثر کهولت سن و بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

پیکر این پدر بزرگوار جمعه ۲۸ آذرماه بعداز اقامه نماز جمعه از مصلی اعظم تبریز به طرف میدان ساعت تشییع و سپس در جوار فرزندانش در وادی رحمت تبریز به خاک سپرده خواهد شد.

مراسم شام غریبان و ترحیم آن مرحوم از ساعت ۱۸ تا ۲۰ جمعه مورخه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ در مسجد انقلاب اسلامی واقع در خیابان دکتر قریب کوی فیروز منعقد خواهد شد.

شهید حسین فتحی رجب زاده متولد ۲۵ دی ماه ۱۳۴۱ تبریز بود ۱۸ بهمن ماه ۱۳۶۱ به عنوان پاسدار در جبهه‌های حق علیه باطل شرکت کرده و در منطقه عملیاتی فکه به فیض شهادت نایل شد. برادرش حسن نیز که متولد ۱۸ اسفندماه ۱۳۴۲ تبریز می‌باشد همچون برادرش به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۶۲ در جزایر مجنون به درجه رفیع شهادت نایل گردید.