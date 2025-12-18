\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u00a0\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a\u00a0 \u0647\u0634\u062a \u0648 \u0633\u06cc \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0635\u0628\u062d \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u067e\u0627\u0631\u062a\u06cc\u0627\u0646 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0628\u0627\u0628\u0627\u0637\u0627\u0647\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\n\u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0644 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0647 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0642\u0631\u0639\u0647 \u06a9\u0634\u06cc \u062c\u0648\u0627\u06cc\u0632\u06cc \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0648 \u062f\u0648\u0686\u0631\u062e\u0647 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0621 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.