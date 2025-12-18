پخش زنده
فصل اول دومین جشنواره دانشآموزی کارینو در خرم آباد به ایستگاه پایانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، برای نخستینبار در کشور، برنامه تلویزیونی استعدادیابی دانشآموزی با عنوان «کارینو» به همت معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان و با همکاری صداوسیمای لرستان تولید و به پایانی رسید.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: این برنامه با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای هنری دانشآموزان در رشتههایی از جمله مجریگری، دوبله، نقالی، استندآپ کمدی، سرود و اختراعات آغاز شد که با استقبال دانش آموزان همراه بود.
سید عیسی سهرابی افزود: بیش از سه هزار دانشآموز آثار خود را به دبیرخانه این رویداد ارسال کردند که پس از داوری، ۱۰۰ نفر به مرحله تلویزیونی راه یافتند.
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، در قالب این رویداد فرهنگی، ۱۰ برنامه رقابتی با حضور دانشآموزان هنرمند سراسر استان در خرمآباد ضبط شده است.
سهرابی بیان کرد: موفقیت برنامه «کارینو» موجب استقبال وزارت آموزش و پرورش از این طرح شد و بر همین اساس، قرار است از هفته آینده ثبتنام جشنواره ملی کارینو آغاز و اوایل سال آینده، برنامه تلویزیونی این جشنواره با حضور دانشآموزان هنرمند سراسر کشور به میزبانی لرستان تولید و پخش شود.
در پایان این مراسم از تلاش و خلاقیت نسل آیندهساز کشور تجلیل شد.