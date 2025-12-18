پخش زنده
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ارومیه گفت: مدرسه تراز مدرسهای است که از روشهای سنتی، حافظهمحور و معلمسالار عبور کرده و به محیطی فعال، خلاق و یادگیرندهمحور تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در جلسه مدیران مدارس، با گرامیداشت تلاشهای همکاران فرهنگی، مدیران و راهبران آموزشی، آنان را کنشگران خط مقدم نظام تعلیم و تربیت خواند و استان آذربایجان غربی را «تجلی رنگینکمان تنوع، تکثر و غنای هویتی ایران اسلامی» توصیف کرد و اظهار داشت: این استان در همنشینی موزون اقوام، فرهنگها، مذاهب و ادیان، بستری تمدنی پدید آورده است که ثمره آن، پرورش مفاخر بزرگی در عرصههای ایثار و شهادت، علم و اندیشه، فرهنگ و هنر و ورزش است. مفاخری که امروز در دانشگاهها و عرصههای ملی و بینالمللی میدرخشند و نام این خطه را سرافراز کردهاند.
وی با تأکید بر رسالت تاریخی کارگزاران تعلیم و تربیت افزود: ما امروز امانتداران نسل آیندهایم و این مسئولیت، فراتر از انجام وظیفه اداری است. باید از فرصتی که در اختیار داریم، بهرهای آیندهساز و تمدنآفرین ببریم تا بتوانیم فرزندانی در تراز بزرگان این سرزمین، همچون جلیل تجلیلها، ژاله آموزگارها و شهیدان والامقامی، چون باکریها و امینیها پرورش دهیم. انسانهایی که عقلانیت، اخلاق، تعهد و کرامت انسانی را در زیست فردی و اجتماعی خود متجلی سازند.
حکیم زاده با اشاره به تجربههای موفق سالهای اخیر تصریح کرد: هرگاه از منطق انحصار فاصله گرفته و مسئولیتها را به معلمان واگذار شده نظام آموزشی به توفیقهای عمیقتر دست یافته است. تجربه دوران کرونا نشان داد که اعتماد به خلاقیت معلمان و مدیران مدارس، چگونه میتواند آموزش را در سختترین شرایط زنده و پویا نگه دارد؛ بهگونهای که محتوای تولیدشده در مدارس، از حیث کیفیت و غنا، همتراز با تولیدات رسمی کشور قرار گرفت.
وی با نگاهی راهبردی به مفهوم «مدرسه تراز» پرداخت و اظهار داشت: مدرسه تراز، یک عنوان صوری یا برنامهای مقطعی نیست بلکه یک زیستبوم فکری، آموزشی و تربیتی است که باید بر شاخصهای روشن و بومیشده استوار شود. در ساحت آموزش، مدرسه تراز مدرسهای است که از روشهای سنتی، حافظهمحور و معلمسالار عبور کرده و به محیطی فعال، خلاق و یادگیرندهمحور تبدیل میشود؛ مسیری که سند تحول بنیادین، بهویژه در راهکار ۳-۱۷ بر آن تأکید دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه مدرسه تراز نسخهای یکسان برای همه مدارس نیست افزود: ابزارها و اقتضائات مدرسه تراز متناسب با بافت فرهنگی، اجتماعی و انسانی هر مدرسه تعریف میشود. در بُعد تربیتی، مدرسه تراز محیطی گرم، امن، پذیرنده و کرامتمحور است. فضایی که در آن همه دانشآموزان احساس تعلق میکنند، دیده میشوند و ارزشمندی خود را تجربه میکنند.
وی تربیت را در سادهترین و در عین حال عمیقترین معنا «فرآیند ایجاد احساس ارزشمندی در دانشآموز» دانست و اظهار کرد: دانشآموزی که خود را انسانی کریم و صاحب شأن بداند کمتر در معرض آسیبهای اجتماعی قرار میگیرد چراکه خطا را توهین به کرامت خویش تلقی میکند. از این منظر، تربیت نه امری حاشیهای، بلکه جوهره اصلی مدرسه است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت با استناد به مبانی تربیت قرآنی خاطرنشان کرد: منطق تربیت الهی، مبتنی بر رحمت، جذب و بخشش است. خوشاخلاقی، گذشت و نگاه ترمیمگر، باید بهمثابه منشور تربیتی مدارس مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه نگاه الهی، نگاهی افزایشی است که بدیها را به نیکی تبدیل میکند و مدرسه نیز باید بازتابی از همین نگاه باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، خلاقیت استان آذربایجان غربی در تعاملات بینبخشی را شایسته تحسین دانست و اظهار نمود: همکاری دادگستری با آموزش و پرورش در این استان، نمونهای موفق از تبدیل تهدید به فرصت است؛ رویکردی که با نگاه فرهنگی و تربیتی، مسیر اصلاح، جبران و خدمت به مدرسه را جایگزین صِرف مجازات کرده و میتواند الگویی الهامبخش برای سایر استانها باشد.
وی همچنین به نگاه ویژه دولت به آموزش عمومی اشاره کرد و اظهار نمود: رییسجمهور کشور، آموزش و پرورش را اولویت راهبردی دولت دانسته و توسعه زیرساختهای شبکه شاد و رایگان شدن کلاسهای این بستر آموزشی را در راستای تحقق عدالت آموزشی مورد تأکید قرار داده است.
در پایان، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت بنیادین دوره ابتدایی خاطرنشان کرد: پایهگذاری سواد حرکتی، اصلاح ناهنجاریهای قامتی و نهادینهسازی سبک زندگی سالم، در دوره ابتدایی شکل میگیرد و از اینرو بهرهگیری از معلمان تخصصی تربیت بدنی در این مقطع، ضرورتی تربیتی و آیندهساز است.