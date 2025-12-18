پخش زنده
استاندار آذربایجان غربی اعلام کرد که این استان بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ مگاوات کسری و ناترازی برق دارد و طرحهای خورشیدی به زودی این کسری را جبران میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، استاندار آذربایجان غربی در حاشیه بازدید از ایستگاه تولید برق خورشیدی کارخانه سیمان بوکان با اشاره به کسری بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ مگاواتی برق در استان گفت: ناترازی انرژی با سرمایهگذاری در حوزه پنلهای خورشیدی بهزودی برطرف شده و استان به سمت خودکفایی در تولید برق تجدیدپذیر حرکت میکند.
رضا رحمانی اظهار کرد: در حال حاضر چهار هزار مگاوات ظرفیت متقاضی در حوزه پنلهای خورشیدی در استان اهلیتسنجی شده است که ۲ هزار مگاوات آن مراحل اجرایی خود را طی میکند.
وی افزود: پیشبینی میکنیم تا پایان سال جاری نزدیک به ۶۰ مگاوات و تا سال آینده ۱۲۰ مگاوات از این پروژهها به بهرهبرداری برسد که به طور تقریبی کسری انرژی استان را پوشش میدهد.
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر حمایت همهجانبه از پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: این طرحها علاوه بر تامین برق مورد نیاز صنایع و خانوارها، نقش مهمی در کاهش آلایندههای محیطزیستی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه دارند.
رحمانی همچنین یادآور شد: توسعه نیروگاههای خورشیدی با هدف جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در دستور کار استان است و مسئولان استانی زمینههای قانونی و تسهیلات مالی را برای سرمایهگذاران فراهم میکنند تا روند اجرایی پروژهها تسریع شود.
وی تصریح کرد: آذربایجانغربی با توجه به ظرفیت بالای تابش خورشید، میتواند به قطب تولید انرژی پاک در شمال غرب کشور تبدیل شود و از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی و محیطزیستی بهرهبرداری کند.