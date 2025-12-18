پخش زنده
دستگاههای اجرایی و امدادی استان کرمان تا شنبه در حالت آمادهباش کامل خواهند بود و درباره احتمال یخبندان در شهرهای سردسیر تصمیمگیری میشود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان در نشست ستاد پیشگیری و پاسخ به بحران استان با استناد به گزارشهای سازمان مدیریت بحران کشور افزود: با کاهش دما از عصر امروز، احتمال بارش برف در مناطق شمالی وجود دارد ودرباره احتمال یخبندان در شهرهای سردسیر تصمیمگیری انجام میشود.
غلامرضا نژادخالقی، تاکید کرد: شدت بارش نزولات جوی از امشب افزایش پیدا میکند و تا جمعه ادامه دارد.
وی ضمن صدور دستور آمادهباش کامل در استان کرمان به علت شرایط جوی از فرمانداران و دستگاههای اجرایی خواست اقدامات پیشگیرانه را با حساسیت و سرعت بالا اجرا کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان درباره جاری شدن روان آب و طغیان رودخانهها در شهرستانهای جنوبی با توجه به احتمال بارشهای ناگهانی و شدید هشدار داد.
وی بر ضرورت بررسی و ترمیم فوری نقاط حساس سیلبندها تأکید کرد و افزود: راهداری موظف است محورهای مواصلاتی را بهطور مستمر پایش کند و در صورت نیاز عملیات برفروبی را انجام دهد و پلیس راهور نیز باید در صورت لزوم بدون وقفه نسبت به مسدودسازی جادهها اقدام کند.
نژادخالقی همچنین افزود: فرمانداران شهرستانهای شمال استان از طریق دهیاریها برای تأمین آذوقه روستاهای سختگذر و علوفه دامها اقدام فوری انجام دهند.
وی هماهنگی بیندستگاهی در مدیریت بحران را لازم و ضروری دانست و افزود: جابهجایی عشایر ساکن مناطق پرخطر باید هرچه سریعتر انجام شود و در صورت بروز مشکل میتوان با هماهنگی استانداری از ظرفیت شهرداریها و دهیاریها استفاده کرد.
نژادخالقی همچنین توصیه کرد: افراد از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت اجبار به سفر، از همراه داشتن زنجیرچرخ، سوخت کافی و مواد غذایی لازم در خودرو مطمئن شوند.