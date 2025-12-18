به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا انجلاسی در مصاحبه اختصاصی با اعلام این خبر گفت: پس از آزمون مرحله اول، با توجه به نیازسنجی انجام‌شده در استان‌های مختلف، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت در دومین مرحله آزمون استخدامی ویژه خود شرکت کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور افزود: دردومین مرحله همچون دور قبل متقاضیان برای جذب در ۴۸ دستگاه دولتی در آزمون استخدامی شرکت می‌کنند که همانند آزمون‌های استخدامی کشوری، حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز کارشناسی تعیین شده است.

وی گفت: طبق آمار، در دوره نخست برگزاری این آزمون که برای نخستین بار با محوریت جامعه افراد دارای معلولیت برگزار شد، بیش از ۱۲ هزار نفر شرکت کردند که بیش از ۴ هزار نفراز ان‌ها پذیرفته شدند که به دلیل بعضی از شرایط خاص دستگاه‌های دولتی ۳ هزار نفر استخدام شدند.

علیرضا انجلاسی افزود: در بررسی نتایج مرحله اول، بیشترین تعداد پذیرفته‌شدگان مربوط به استان تهران بوده است.

وی گفت: با توجه به مأموریت اصلی سازمان بهزیستی مبنی بر حمایت همه‌جانبه از افراد دارای معلولیت، این سازمان در مرحله دوم آزمون نیز از همان ابتدای فرآیند از اطلاع‌رسانی، ثبت‌نام، حضور در محل آزمون تا استفاده از منشی برای افراد نیازمند و تسهیل جابجایی شرکت‌کنندگان دارای معلولیت تا محل برگزاری آزمون خدمات ویژه‌ای را به توانیابان ارائه خواهد داد.

انجلاسی با اشاره به تجربیات ارزشمند مرحله نخست گفت: در دور اول، هم سازمان بهزیستی و هم دستگاه‌های همکار نخستین تجربه خود را در برگزاری آزمون اختصاصی افراد دارای معلولیت پشت سر گذاشتند و در مرحله جدید تلاش می‌شود این فرآیند با کیفیت و دقت بیشتری انجام شود.

وی در خصوص برگزاری مرحله دوم ازمون استخدامی توانیابان افزود:مجوزکتبی برگزاری مرحله دوم آزمون از سازمان امور اداری - استخدامی کشور صادر شده است و جلسه هماهنگی با معاونین توسعه ۴۸ دستگاه دولتی برای آمادگی جذب پذیرفته شدگان مرحله دوم برگزار شده است که تا پایان سال این آزمون برگزار خواهد شد.