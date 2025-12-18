رئیس جمهور در بیرجند گفت: اگر مدیران وظایف خود را درست انجام دهند، باید طبق عدالت به همه خدمت کنیم و اگر با مردم بر اساس عدالت رفتار نکنیم، در مقابل خداوند ایستاده‌ایم و باید پاسخگو باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس‌جمهور در شورای توسعه و برنامه ریزی استان با تاکید بر تمرکز زدایی گفت: به اندازه اعطای اختیارات، مدیران باید پاسخگو باشند.

پزشکیان افزود: تلاش کردیم که از مدیریت تمرکززدایی کنیم و آنچه در اختیار داشتیم تفویض کردیم و برخی از اختیارات نیز با کمک نمایندگان در مجلس قابل انجام است و باید با همراهی نمایندگان مجلس بستر آماده شود.

پزشکیان تاکید کرد باید به زندگی و معیشت همه کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند فکر کنیم و برنامه داشته باشیم و برای حل مشکلات باید با مشارکت مردم اقدام کنیم.

رئیس جمهور گفت: مسجد جایی است که باید افراد را تربیت و جذب کند، نه اینکه اگر قیافه و لباس فردی، طور دیگری بود به او بگویند ضد انقلاب هستی و چهارچوب را رعایت نمی‌کنی و روحانیت طبیب روحی و رفتاری است و باید رفتار غلط را اصلاح کند و طرد کننده نباشد.

پزشکیان افزود: اگر در استان‌ها مشکلاتی وجود دارد، این تقصیر مدیریت است و باید با همفکری و همکاری، این مشکلات را حل کنیم و اگر مردم از ما ناراضی‌اند، باید بررسی کنیم که آیا درست عمل کرده‌ایم یا نه و باید تلاش کنیم تا خواسته‌های مردم را به نتیجه برسانیم و اگر در جایی به نتیجه نمی‌رسیم، مردم باید در سیاست‌گذاری‌ها مشارکت داده شوند.

رئیس جمهور به نقش زنان در پست‌های مدیریتی اشاره کرد و تاکید کرد که باید از بانوان در پست‌های مدیریتی بیشتر استفاده شود و در سازمان‌ها و دانشگاه‌ها نیز می‌خواهیم مشارکت بیشتری داشته باشیم و این مشارکت را گسترش دهیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور هم راه آهن، انتقال آب، توسعه صنعت زغالسنگ و نهضت گلخانه را از اولویت‌های اختصاص اعتبار در خراسان جنوبی برشمرد و گفت: تامین ۹۸ درصد نیاز آبی استان از منابع زیرزمینی زنگ خطری است که در خراسان جنوبی به صدا درآمده و باید برای جلوگیری از فرو نشست استان اقدامات مهمی از جمله اصلاح کشت را هرچه سریع‌تر اجرایی کنیم.

قائم پناه، کاهش بیکاری و نرخ تورم، رسیدگی به معیشت، تسریع زیرساخت‌های آب، برق، گاز و مسکن را از مطالبات مردم خراسان جنوبی عنوان کرد و افزود: وجود زمینه‌های تولید انرژی تجدید پذیر، جامعه‌ی تحصیل کرده دانشگاهی، مشاهیر و جاذبه‌های گردشگری خراسان جنوبی از ظرفیت‌هایی است که باید از آنها برای توسعه استان کمک گرفت.

وی گفت: خراسان جنوبی با توجه به قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب، وضعیت مناسبی از لحاظ راه‌ها ندارد که باید در این بخش نیز اعتبارات ویژه به آن اختصاص داد.

استاندار خراسان جنوبی هم با بیان اینکه در توزیع اعتبارات باید علاوه بر جمعیت و محرومیت وسعت استان نیز در نظر گرفته شود گفت: خراسان جنوبی یکی از وسیع‌ترین استان‌های کشور است و توزیع اعتبارات کنونی برای حل مشکلات استان ناکافیست.

هاشمی با بیان اینکه طرح انتقال آب خراسان جنوبی و اجرای راه آهن شرق برای این استان از ضروریات است و باید در اولویت قرار گیرد افزود: با اجرای راه آهن در خراسان جنوبی امنیت منطقه مرزی در استان چنپ برابر می‌شود و رونق اقتصادی رشد سریع‌تری می‌گیرد که درخواست داریم اعتبار ویژه‌ای برای این طرح‌ها به خراسان جنوبی اختصاص یابد.

وی گفت: برقراری کارت تجارت مرزی برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانوار استان، رشد سرمایه‌گذاری خارجی از ۱۶ به ۲۶ مورد، افزایش تولید انرژی خورشیدی از ۲۱ به ۸۵ مگاوات، احیای طرح تولید برق از زغال سنگ پس از ۱۷ سال تعطیلی، ایجاد ظرفیت ۲۰۰۰ مگاواتی تولید برق از انرژی باد، پیشرفت راه آهن از ۱۵ به ۳۵ درصد، بهره‌برداری از ۵۰ کیلومتر راه دو بانده و آزادسازی ۳۵ هزار هکتار از محدوده‌های معدنی از فعالیت‌های شاخصی است که با نظارت دولت در یک سال گذشته در خراسان جنوبی انجام شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان هم گفت: بر اساس گفتمان رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های دولت، مجمع نمایندگان استان در صحن مجلس بیشترین همراهی و مشارکت را با دولت داشته است و امروز استان با گفتمان وفاق ملی و وحدت در مسیر توسعه قرار دارد.

نصیری افزود: یکی از خبر‌های خوش استان، پیشرفت در طرح راه‌آهن بود که در گذشته به دلیل مشکلات زیاد در اجرای آن ناامید بودیم، اما دستور قاطع امروز رئیس‌جمهور در تسریع اجرای این طرح، موجب خوشحالی مردم استان شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان گفت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان، مرز مشترک با افغانستان است که می‌تواند نقش مهمی در افزایش مبادلات تجاری و ارزی ایفا کند. وزیر امور خارجه به درستی اشاره کرده‌اند که در حوزه صادرات، افغانستان توانایی هم‌ترازی با کشور‌های اروپایی را دارد، اما تاکنون از این ظرفیت به‌طور کامل استفاده نشده است.

نصیری افزود: درخواست داریم که از این فرصت استفاده بیشتری شود، به‌ویژه در زمینه افزایش مبادلات تجاری و ارزی با افغانستان، زیرا این کشور به‌جای استفاده از ارز و ریال، تمایل دارد که تجارت خود را بر اساس مبادله مستقیم کالا‌ها انجام دهد.

وی همچنین خواستار پیگیری اجرای جاده ماهیرود به فراه افغانستان شد و افزود: این مسیر می‌تواند در تقویت روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان نقش مهمی ایفا کند.

نصیری در خصوص مشکلات جاده‌ها در استان گفت: خراسان جنوبی با وجود اینکه تنها یک درصد از جمعیت کشور را دارد، اما ۸ درصد از جاده‌های کشور در این استان واقع شده است که از این تعداد، تنها ۳۰ درصد از جاده‌ها دوبانده‌سازی شده‌اند و از آغاز امسال، بیش از ۲۰۰ نفر در جاده‌های استان جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۴۰ پایگاه اورژانس جاده‌ای به دلیل نبود آمبولانس تعطیل شده‌اند که این وضعیت یکی از دلایل اصلی افزایش تلفات جاده‌ای در استان است.

رئیس مجمع نمایندگان استان افزود: در ساختار اداری استان نیز با کمبود شدید نیرو‌های متخصص روبه‌رو هستیم، به‌طوری که ۵۳ درصد از پست‌های سازمانی استان خالی است واز رئیس‌جمهور درخواست داریم که دستور ویژه‌ای صادر کند.

نصیری همچنین در مورد وضعیت معادن گفت: پس از حادثه معدن زغال‌سنگ طبس، نگرانی‌ها در این حوزه همچنان باقی است و درخواست داریم که ۱۵ درصد از عوارض دولتی مربوط به معادن که باید به خود مناطق معدنی اختصاص یابد، به این مناطق برای توسعه بازگردانده شود.