تصویب برگزاری همایش فرش دستباف تبریز
در نخستین جلسه شورای راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی برگزاری همایش فرش دستباف تبریز مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، بهرام سرمست با بیان اینکه همایش فرش دستباف تبریز در سطح ملی و بینالمللی برگزار میشود گفت: صنعت فرش یکی از ۱۰ زنجیره ارزش استان آذربایجان شرقی است و علاوه بر این ما در صدد تدوین مکاتب تبریز بویژه مکاتب هنری ازجمله هنر صنعت فرش دستباف هستیم.
سرمست افزود: پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی برای برگزاری همایش و نمایشگاه فرش دستباف تبریز بسیار ارزشمند و حاکی از نگاه مثبت این وزارتخانه به ظرفیتهای آذربایجان شرقی است.
وی با بیان اینکه قطعاً از برگزاری این همایش استقبال میکنیم گفت: شورای سیاستگذاری این همایش با مسئولیت معاونت سیاسی و اجتماعی و با کمک بازاریان، اتحادیهها، اتاق بازرگانی، دانشگاه هنر اسلامی و همه صاحب نظران این حوزه تشکیل میشود.
سرمست از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هم خواست تا دبیرخانه این همایش را تشکیل دهد و گفت: این همایش حتماً باید در سطح بینالمللی برگزار شود تا بتوانیم گامی در جهت برندسازی فرش دستباف تبریز در سطح جهانی برداریم.