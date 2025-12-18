پخش زنده
هسته مرکزی قزوین با ترافیک شدید مواجه است؛ کارشناسان راهکارهایی، چون جابجایی مراکز مهم، مدیریت تردد، احداث پارکینگهای عمومی و فرهنگسازی را برای کاهش بار ترافیکی پیشنهاد میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، هسته مرکزی شهر قزوین این روزها با ترافیک سنگینی روبهروست؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان ناشی از ترکیب مشکلات زیرساختی، رفتارهای رانندگی و تراکم مراکز خدماتی است.
برخی از شهروندان بر این نظر هستند که پل احداثشده در این محدوده فاقد زیرگذر مورد نظر بوده و همین نقص باعث افزایش بار ترافیکی شده است. در کنار آن، توقفهای غیرمجاز و دوبلپارک خودروها که برخورد جدی با آن صورت نمیگیرد، به یکی از عوامل مهم تشدید ترافیک تبدیل شده است. همچنین حضور گسترده مطبها، داروخانهها و مراکز تجاری اطراف مراکز پزشکی، حجم سفرها و ترددها را بالا برده و فشار مضاعفی بر شبکه حملونقل وارد کرده است.