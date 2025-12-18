هسته مرکزی قزوین با ترافیک شدید مواجه است؛ کارشناسان راهکارهایی، چون جابجایی مراکز مهم، مدیریت تردد، احداث پارکینگ‌های عمومی و فرهنگ‌سازی را برای کاهش بار ترافیکی پیشنهاد می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، هسته مرکزی شهر قزوین این روزها با ترافیک سنگینی روبه‌روست؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان ناشی از ترکیب مشکلات زیرساختی، رفتارهای رانندگی و تراکم مراکز خدماتی است.

برخی از شهروندان بر این نظر هستند که پل احداث‌شده در این محدوده فاقد زیرگذر مورد نظر بوده و همین نقص باعث افزایش بار ترافیکی شده است. در کنار آن، توقف‌های غیرمجاز و دوبل‌پارک خودروها که برخورد جدی با آن صورت نمی‌گیرد، به یکی از عوامل مهم تشدید ترافیک تبدیل شده است. همچنین حضور گسترده مطب‌ها، داروخانه‌ها و مراکز تجاری اطراف مراکز پزشکی، حجم سفرها و ترددها را بالا برده و فشار مضاعفی بر شبکه حمل‌ونقل وارد کرده است.

برای کاهش این مشکلات، راهکارهایی همچون انتقال مراکز حساس و پرجاذبه به جنوب شهر، اعمال محدودیت تردد در ساعات اوج، احداث پارکینگ‌های عمومی و فرهنگ‌سازی در استفاده از حمل‌ونقل عمومی و رعایت قوانین رانندگی پیشنهاد شده است. طبق آمار، روزانه حدود ۱۸۰ هزار خودرو در قزوین تردد می‌کنند که بخش زیادی از آن وارد هسته مرکزی شهر می‌شود و همین امر ضرورت اجرای فوری این راهکارها را دوچندان کرده است.