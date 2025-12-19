به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در مراسم قدردانی از کاسبان امین قرارگاه مردمی استان قم که با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد از۱۵۰ کاسبی قدردانی شد که طی سه سال اخیر نقش مؤثری در توزیع کالا‌های اساسی داشته و به‌ویژه در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با همراهی و مسئولیت‌پذیری، در کنار مردم ایفای نقش کردند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با تأکید بر اینکه جبهه اصلی جنگ امروز، جنگ اقتصادی است، گفت: کاسبان امین تکیه‌گاه مردم هستند. در شرایطی که نظارت‌ها ضعیف شده، باید قدردان کاسبانی بود که مؤمنانه و با تقوا در امور معیشتی مردم فعالیت می‌کنند.

محمد منان رئیسی، با اشاره به تصمیمات اشتباه در مجلس و دولت در حوزه ارز ترجیحی و واردات افزود: این تصمیمات موجب فشار مضاعف بر مردم شده است.

رئیسی با بیان اینکه مردم پشتشان به کاسبان امین گرم است، تصریح کرد: امیدواریم این کاسبان با نیت‌های پاک خود، در پیشگاه خداوند عزیز باشند و دعای خیر مردم همراهشان باشد.

در ادامه این مراسم، محمد چکشیان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تقدیر از تلاش‌های کاسبان امین، بر اهمیت نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی متعهد در حفظ آرامش بازار و حمایت از معیشت مردم تأکید کرد.