به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در مراسم قدردانی از فرماندهان و کارکنان انتظامی شهرستان کرمان، بر نقش مؤثر سامانه و گزارش‌های مردمی در شناسایی محل سکونت، اشتغال و اختفای اتباع خارجی غیرقانونی و غیرمجاز تأکید کرد.

روح‌الله خضری‌پورافزود: سامانه پایش و گزارش‌گیری، حاصل تلاش گروه تحقیق و توسعه بوده و داشبورد مدیریتی و فضای کاربری آن به‌گونه‌ای طراحی شده که امکان پیگیری اقدامات سلبی دستگاه‌های متولی از جمله فراجا، اداره کار، صنعت، معدن، اصناف و سایر نهاد‌های مرتبط را فراهم می‌کند.

سردار موقوفه‌ای فرمانده انتظامی استان کرمان نیز در این مراسم باتقدیر از اقدامات مثبت و تأثیرگذار اداره کل امور اتباع در راستای ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی، عملکرد این مجموعه را به‌ویژه در زمینه شناسایی و اخراج اتباع غیرمجاز مثبت و قابل قبول ارزیابی کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی تصریح کرد: تأمین امنیت پایدار، نتیجه همدلی، تعهد و تعامل مؤثر کارکنان انتظامی با مردم است و این موفقیت‌ها مرهون مسئولیت‌پذیری و وجدان کاری مجموعه انتظامی در اجرای مأموریت‌هاست.

در این مراسم، ضمن قدردانی از زحمات فرماندهان و کارکنان انتظامی، بر تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی اتباع خارجی تأکید شد