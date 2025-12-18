۱۷ گروه جهادی حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی(ره) سیرجان به جهت اعزام به مناطق سیل زده در صورت نیازآمادگی کامل دارند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرگرد پاسدار شرفی پور، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی(ره) سیرجان با اشاره به صدور هشدار های هواشناسی و احتمال وقوع سیل در مناطق و مسدود شدن محور های مواصلاتی شهرستان در پی موج دوم بارش ها گفت؛ ۱۷ گروه جهادی تحت الامر این حوزه مقاومت در صورت نیاز ، آمادگی کامل اعزام و حضور میدانی در مناطق مورد نیاز را دارند که در کنار سایر نیرو های امدادی ؛ خدمت رسانی به شهروندان سیرجانی تسریع گردد.

وی افزود ؛ در صورت نیاز حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی(ره) با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های جهادی و انسانی خود برای کاهش خسارات و کمک به آسیب‌دیدگان با استفاده از تمامی ظرفیت های لجستیکی محلی و مردمی اقدام شود