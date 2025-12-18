جام حذفی فوتبال ایران / تراکتور - پرسپولیس

از یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور تیم‌های تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۸ بر ۷ در ضربات پنالتی به سود تراکتور به پایان رسید

عکاس : بهزاد عزیزپور