جام حذفی فوتبال ایران / تراکتور - پرسپولیس

از یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور تیم‌های تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۸ بر ۷ در ضربات پنالتی به سود تراکتور به پایان رسید
عکاس :بهزاد عزیزپور
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ - ۱۹:۳۹
