رونق تولید و اشتغال با مجوزهای جدید در دامغان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،حمید صالحی گفت:امسال ۱۱ پروانه بهره برداری در شهرستان دامغان صادر شده است که ۴ پروانه بهره برداری در بخش معدنی شامل سنگ مس و سنگ آهن است که زمینه اشتغال ۱۷۴ نفر را فراهم کرده است.

رئیس اداره صمت شهرستان دامغان افزود: همچنین در بخش صنعتی ۷ پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان صادر شده است که بیشتر در زمینه شیمیای، دارو سازی و فرآوری مواد معدنی بوده است.

صالحی این راهم گفت:امسال ۲۰ فقره جواز تأسیس با سرمایه گذاری ۶ هزار و ۶۷۵ میلیون ریال و پیش بینی اشتغال ۴۷۵ فقر صادر شده است.