سازمان جهاد کشاورزی و ادارهکل غله استان مرکزی برای تنظیم بازار شب یلدا، ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی سال، تامین و توزیع کالای اساسی را مدیریت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجم زیادی برنج وارداتی برای تنظیم بازار، ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی سال به استان وارد شده است.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان با بیان اینکه دولت در راستای تنظیم بازار اقدام به وادرات برخی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم میکند، گفت: با توجه به کمبودهایی که در بازار برنج احساس شد، با پیگیری مسئولان استان حجم زیادی برنج خارجی به استان وارد شده و در حال توزیع است.
غلامرضا ملکی افزود: برنج وارداتی عمدتا پاکستانی و هندی با کیفیت و مرغوب هستند و نیاز بازار را مرتفع میکند.
او گفت: در خصوص شکر و روغن نیز با پیگیریهای انجام شده تامین شده و در بازاز در حال توزیع و عرضه برای ایام پیش رو و هم ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی سال به مقدار کافی تامین شده و بازار از این کالاها اشباع و مردم مشکلی در تهیه این اقلام نداشته باشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با توجه به اینکه در آستانه شب یلدا قرار داریم و خرید برخی از کالاهی اساسی در این ایام افزایش مییابد، گفت: با برنامه ریزی انجام شده کالاهای مورد نیاز تامین و در حال توزیع با قیمت مناسب در بازار است.
علی صفری با بیان اینکه در این ایام خرید مرغ افزایش یافته افزود: با تمهیداتی که از روزها و ماههای قبل اندیشیده شده و بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در آذرماه که اکنون مُنتهی به کشتار است، مشکلی در تامین و توزیع مرغ وجود ندارد و در بازار فراوان است.
او در خصوص عرضه برنج هم گفت: هفته آینده حدود ۳۵۰ تن برنج خارجی عرضه خواهد شد و ۹۰۰ تن دیگر نیز تدارک دیده شده که در هفتههای آینده به تدریج وارد بازار و توزیع خواهد شد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: در تولید تخم مرغ هیچ مشکلی وجود ندارد و استان مرکزی بیش از نیاز خود این محصول را تولید و حتی به استانهای دیگر نیز صادر میشود.
صفری در خصوص گوشت قرمز هم گفت: از ابتدای مهرماه بیش از ۱۰۶ تن گوشت منجمد در استان توزیع شده و در روزهای آینده این توزیع ادامه دارد و در بحث سایر اقلام از جمله روغن و میوه تامین و در بازار مشکلی وجود ندارد و کمبودی در عرضه محصولات وجود ندارد.
او افزود: همچنین نظارت بر بازار شب یلدا توسط اصناف و تعزیرات در این روزها افزایش یافته است.