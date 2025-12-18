امامزاده یحیی ابن زید (ع) گنبدکاووس ،محور وحدت و برادری اقوام و مذاهب ایران اسلامی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام ترابی امام جمعه گنبد کاووس گفت : دعای صحیفه سجادیه از طریق امامزاده یحیی ابن زید (ع) به دست مردم رسیده است پس باید قدر دان این شخصیت بزرگوار باشیم.



زائران اهل سنت و شیعه منطقه از عشق و ارادات ویژه خود به این امامزاده والا مقام و رواشدن حاجات خود به واسطه عنایت حضرت یحیی ابن زید (ع)می گویند.