آستان مقدس امامزاده یحیی ابن زید (ع) گنبدکاووس با زائرانی از اقوام مختلف همواره مرکز وحدت تاریخی و برادری اقوام وانس مردم با خداوند بزرگ بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام ترابی امام جمعه گنبد کاووس گفت : دعای صحیفه سجادیه از طریق امامزاده یحیی ابن زید (ع) به دست مردم رسیده است پس باید قدر دان این شخصیت بزرگوار باشیم.
زائران اهل سنت و شیعه منطقه از عشق و ارادات ویژه خود به این امامزاده والا مقام و رواشدن حاجات خود به واسطه عنایت حضرت یحیی ابن زید (ع)می گویند.