دانش آموز ناحیه دو ارومیه با شکست حریفان در رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان کشور ، به دسته برتر نوجوانان راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی ساعدی، دانش آموز دبیرستان شهید حبیبزاده ناحیه دو ارومیه و نماینده شایسته آذربایجانغربی در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان کشور که به میزبانی شهر رشت برگزار شد، خوش درخشید.
ساعدی پس از دو روز رقابت نفسگیر توانست با شکست تمامی حریفان خود، به دسته برتر نوجوانان پسر صعود کند و نام آذربایجان غربی را در سطح ملی پرآوازه سازد.