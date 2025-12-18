به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حسن‌پور در خبر 20 شبکه قزوین گفت: به منظور صیانت از حقوق شهروندان و حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات اقتصادی، طرح ویژه نظارتی یلدا در سطح استان اجرایی شده است. در این طرح، میادین میوه و تره‌بار، قنادی‌ها، بنکداران، عمده‌فروشان، فروشندگان مرغ، ماهی و گوشت به‌صورت میدانی تحت بازرسی قرار می‌گیرند.

وی افزود: رؤسای سازمان تعزیرات حکومتی به‌همراه دستگاه‌های نظارتی در قالب تیم‌های مشترک صبح و بعد از ظهر و حتی در ایام تعطیل در سطح بازار حضور دارند. همچنین برای تقویت نظارت در شهرستان‌ها و مناطق روستایی، تیم‌های ویژه‌ای اختصاص یافته که به‌صورت موردی اقدام به بازرسی خواهند کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین ضمن اشاره به تخلفات شایع در این ایام گفت: «گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت و تقلب» از جمله تخلفات مشاهده‌شده است.

حسن‌پور در ادامه افزود: متأسفانه در برخی موارد، عرضه خارج از شبکه مرغ بدون هماهنگی و دریافت مجوز دامپزشکی از سوی کشتارگاه‌ها مشاهده شده که با این تخلف‌ها برخورد قانونی قاطع خواهد شد.

وی تأکید کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، شکایت خود را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت کنند و با دریافت کد رهگیری، پیگیری و نتیجه‌ی رسیدگی را دریافت نمایند.