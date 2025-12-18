نظارت ویژه بر بازار شب یلدا در قزوین آغاز شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از آغاز طرح ویژه نظارتی شب یلدا از ۱۵ آذر تا اول دیماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حسنپور در خبر 20 شبکه قزوین گفت: به منظور صیانت از حقوق شهروندان و حمایت از مصرفکنندگان و جلوگیری از تخلفات اقتصادی، طرح ویژه نظارتی یلدا در سطح استان اجرایی شده است. در این طرح، میادین میوه و ترهبار، قنادیها، بنکداران، عمدهفروشان، فروشندگان مرغ، ماهی و گوشت بهصورت میدانی تحت بازرسی قرار میگیرند.
وی افزود: رؤسای سازمان تعزیرات حکومتی بههمراه دستگاههای نظارتی در قالب تیمهای مشترک صبح و بعد از ظهر و حتی در ایام تعطیل در سطح بازار حضور دارند. همچنین برای تقویت نظارت در شهرستانها و مناطق روستایی، تیمهای ویژهای اختصاص یافته که بهصورت موردی اقدام به بازرسی خواهند کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین ضمن اشاره به تخلفات شایع در این ایام گفت: «گرانفروشی، کمفروشی، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت و تقلب» از جمله تخلفات مشاهدهشده است.
حسنپور در ادامه افزود: متأسفانه در برخی موارد، عرضه خارج از شبکه مرغ بدون هماهنگی و دریافت مجوز دامپزشکی از سوی کشتارگاهها مشاهده شده که با این تخلفها برخورد قانونی قاطع خواهد شد.
وی تأکید کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده تخلف، شکایت خود را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت کنند و با دریافت کد رهگیری، پیگیری و نتیجهی رسیدگی را دریافت نمایند.