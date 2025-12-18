همه راهها و معابر روستایی بخش جلگه رخ تربت حیدریه با تلاش راهداران و اهالی محلی بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، بخشدار جلگه رخ گفت: با تلاش شبانه روزی راهداران تمام جاده های فرعی و روستایی این منطقه که دیشب به علت بارش برف سنگین مسدود شده بود بازگشایی شده است و تردد خودروها در آنها در جریان است.

محمد ابراهیم شیبانی افزود: دهیاران و اهالی روستاها نیز با ماشین آلات کشاورزی از جمله تراکتور به بازگشایی راهها و معابر کمک کردند.

وی ادامه داد: بخش رخ ۵۱ روستا دارد که بیشتر این روستاها در محاصره برف بودند و راههای ارتباطی به مرکز اصلی شهر رباط سنگ و مشهد بسته شده بود.

بخش جلگه رخ در حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.