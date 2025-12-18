پخش زنده
گهر زمین سیرجان و فولاد زرند ایرانیان در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال برابر حریفان خود پیروز شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیماکرمان؛ در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال، امروز بیست و هفتم آذر، پالایش نفت شازند ۶ - سه به نتیجه را به مهمان خود گهر زمین سیرجان واگذار کرد.
دو دیدار فولاد هرمزگان برابر شهرداری ساوه و پردیس قزوین برابر پالایش نفت بندرعباس که قرار بود امروز برگزار شود، به علت اوضاع نامناسب جوی به زمان دیگری موکول شد.
دیگر نماینده استان فولاد زرند ایرانیان هم۳ - ۲ بهشتی سازه گرگان رابرد.
با این پیروزی گهرزمین سیرجان با ۴۲ امتیاز در رده سوم قرار دارد.
نتایج دیدارهای امروز:
پالایش نفت شازند ۳ - ۶ گهر زمین سیرجان
گیتی پسند ۴ - صفر جواد الائمه شهر کرد
عرشیا شهر قدس یک - یک پالایش نفت اصفهان
فولاد زرند ایرانیان ۳ - ۲ بهشتی سازه گرگان
سنایچ ساوه ۲ - ۳ مس سونگون.