به گزارش خبرگزاری صداوسیماکرمان؛ در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال، امروز بیست و هفتم آذر، پالایش نفت شازند ۶ - سه به نتیجه را به مهمان خود گهر زمین سیرجان واگذار کرد.

دو دیدار فولاد هرمزگان برابر شهرداری ساوه و پردیس قزوین برابر پالایش نفت بندرعباس که قرار بود امروز برگزار شود، به علت اوضاع نامناسب جوی به زمان دیگری موکول شد.

دیگر نماینده استان فولاد زرند ایرانیان هم۳ - ۲ بهشتی سازه گرگان رابرد.

با این پیروزی گهرزمین سیرجان با ۴۲ امتیاز در رده سوم قرار دارد.

نتایج دیدار‌های امروز:

پالایش نفت شازند ۳ - ۶ گهر زمین سیرجان

گیتی پسند ۴ - صفر جواد الائمه شهر کرد

عرشیا شهر قدس یک - یک پالایش نفت اصفهان

فولاد زرند ایرانیان ۳ - ۲ بهشتی سازه گرگان

سن‌ایچ ساوه ۲ - ۳ مس سونگون.