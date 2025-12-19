به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، کاهش فاصله‌های آموزشی و فرهنگی از اهداف مهم این طرح است.

به همین منظور در آئینی ۲۰۰ دانش‌آموز ومعلمان مدرسه متوسطه پسران شاهد سمنان با ثبت نام در طرح اکرام،حامی فرزندان ایتام و محسنین شدند.

در حال حاضر دو هزار دانش‌آموز و چهار هزار نفر از فرهنگیان در قالب طرح مهرآموز در حمایت از کودکان محروم مشارکت داشته اند و این همراهی، ظرفیت ارزشمندی برای ارتقای عدالت آموزشی محسوب می‌شود.

کمیته امداد تلاش دارد با گسترش مدل‌های مؤثر حمایتی، فرصت برابر در آموزش را برای دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار فراهم کند.