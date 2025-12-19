پخش زنده
دانش آموزان استان سمنان برای نخستین بار در کشور با نام نویسی در طرح مهر آموز حامی فرزندان ایتام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، کاهش فاصلههای آموزشی و فرهنگی از اهداف مهم این طرح است.
به همین منظور در آئینی ۲۰۰ دانشآموز ومعلمان مدرسه متوسطه پسران شاهد سمنان با ثبت نام در طرح اکرام،حامی فرزندان ایتام و محسنین شدند.
در حال حاضر دو هزار دانشآموز و چهار هزار نفر از فرهنگیان در قالب طرح مهرآموز در حمایت از کودکان محروم مشارکت داشته اند و این همراهی، ظرفیت ارزشمندی برای ارتقای عدالت آموزشی محسوب میشود.
کمیته امداد تلاش دارد با گسترش مدلهای مؤثر حمایتی، فرصت برابر در آموزش را برای دانشآموزان خانوادههای کمبرخوردار فراهم کند.